Wekdienst 25/9: Provincie Gelderland praat over gedrag Berends • Afscheid fotograaf Erwin Olaf in Amsterdam

Goedemorgen! In de Amsterdamse Westerkerk kan het publiek afscheid nemen van de vorige week overleden fotograaf Erwin Olaf. En in Gelderland wordt verder gepraat over de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van commissaris van de koning John Berends. Eerst het weer: er trekken wolkenvelden over, vooral in het westen is ook een spat regen mogelijk. Later breekt de zon door. Bij een matige zuidenwind wordt het ongeveer 21 graden

Foto: 14cc15a8-baec-387b-9748-4bda3c417f66 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier waar aan het spoor gewerkt wordt. Wat kun je vandaag verwachten? In Gelderland praten de fractievoorzitters van de Provinciale Staten opnieuw over de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tegen commissaris van de koning John Berends. Er wordt gesproken over hoe het onderzoek naar Berends eruit moet komen te zien. De commissaris van de koning legde vorige week zijn taken tijdelijk neer.

In de Westerkerk in Amsterdam kunnen mensen vanmiddag afscheid nemen van fotograaf Erwin Olaf. Olaf overleed vorige week woensdag op 64-jarige leeftijd, enkele weken na een longtransplantatie. Woensdag wordt in besloten kring afscheid genomen van Olaf.

De KNVB verwacht te kunnen melden wat er gebeurt met de gisteren gestaakte wedstrijd Ajax-Feyenoord. Ajax ontsloeg gisteravond technisch directeur Sven Mislintat vanwege "het gebrek aan breek draagvlak binnen de organisatie".

Het Adviescollege Publieke Omroep, dat in opdracht van het kabinet de toekomst van de publieke omroep heeft onderzocht, presenteert de bevindingen. Het adviescollege overhandigt het rapport aan staatssecretaris Uslu van Media.

De Nederlandse honkballers spelen om 11.00 uur hun tweede groepswedstrijd op het EK in Tsjechië. Zondag won het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen met 9-0 van Frankrijk. Vandaag staat de ploeg tegenover Oekraïne. Wat heb je gemist? De Italiaanse maffiabaas Mateo Messina Denaro is overleden. Hij was een leider van de cosa nostra, de Siciliaanse tak van de maffia. Denaro werd bij verstek veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de beruchte moorden in 1992 op de onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. De maffioso kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor zijn rol bij bomaanslagen in Florence, Rome en Milaan, waarbij in 1993 tien mensen om het leven kwamen. Ander nieuws uit de nacht: Nauwelijks nog nieuwe hiv-infecties in Amsterdam: 'Historisch moment': vorig jaar kregen naar schatting maar negen mensen het virus, meldt het Aidsfonds-Soa Aids Nederland.

Morales wil opnieuw president van Bolivia worden: in een verklaring zegt de voormalige president van Bolivia zich "hiertoe gedwongen" te voelen "door aanvallen van de regering" op hem.

Voorlopig akkoord tussen scriptschrijvers en Hollywoodstudio's: de leden moeten nog wel instemmen met het akkoord, waarna de staking kan worden beëindigd. En dan nog even dit: Een ruimtecapsule met daarin stof van de planetoïde Bennu is geland in de Amerikaanse staat Utah. De reis duurde zeven jaar, waarin de capsule miljarden kilometers aflegde. Het stof kan ons veel leren over de oorsprong van het zonnestelsel.

