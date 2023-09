'Klanten gedwongen prostitutie blijven te vaak uit beeld'

In de strijd tegen gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting moet er meer worden ingezet op het aanpakken van de klanten. Daarvoor pleit het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Er moet meer kennis worden opgebouwd over deze klanten en de opsporingscapaciteit bij de politie moet worden vergroot.

Klanten die tegen betaling seks hebben met een minderjarige zijn strafbaar. Bij slachtoffers ouder dan 18 jaar zijn klanten sinds twee jaar ook strafbaar als zij weten, of ernstige reden hebben om te vermoeden, dat er sprake is van dwang. Hierop staat een maximale gevangenisstraf van 4 jaar, en als het een minderjarige betreft, zes jaar. Er is nog niemand onder die nieuwe wetgeving veroordeeld.

Uit onderzoek van het CKM blijkt dat er wel degelijk een aanzienlijke groep klanten actief wist of had moeten weten dat er sprake was van dwang.

Alarmbellen

Het CKM analyseerde voor de vierde keer de gesprekken die slachtoffers van mensenhandel hadden met online hulpverleningsplatform 'Chat met Fier'. Ze keken dit keer voor het eerst ook specifiek naar wat de slachtoffers vertelden over de klanten.

"En dan zie je dat er een klantengroep is die zich er zeker bewust van is", zegt Shamir Ceuleers van het CKM. "Wanneer je in een vieze kelderbox komt, het slachtoffer duidelijk zegt dat ze niet wil, je als klant geweld gebruikt of wanneer je bij het slachtoffer thuis komt en de ouders geld moet geven om seks te kunnen hebben met hun kind."

Het zijn allemaal voorbeelden die het CKM tegenkwam in haar onderzoek.

Nieuwe aanpak nodig

Er is al geruime tijd aandacht voor de pooiers en de slachtoffers maar er is bijna geen kennis over de klanten, zegt Ceuleers. "Zonder klanten heb je geen crimineel businessmodel, dus die zijn essentieel in de aanpak van mensenhandel."

Volgens Ceuleers moet de staatssecretaris beslissen om ook de klant op te nemen in het nog te verschijnen actieprogramma 'Samen tegen Mensenhandel'. "Want daar ontbreekt het overduidelijk aan."

Rol ouders

Het CKM wil ook meer aandacht voor de rol die ouders spelen bij de seksuele uitbuiting. Uit een verkennende analyse blijkt dat er in de periode 2019-2022 ruim 100 kinderen zijn uitgebuit door ten minste één ouder. De slachtoffers zijn vaak erg jong, een derde is vijftien jaar of jonger.

"Ondanks drie opeenvolgende jaren waarin CKM ouders als een belangrijke dadergroep identificeert, blijft concrete actie om dit schrijnende probleem aan te pakken achterwege."

Ceuleers hoopt dat er meer onderzoek komt naar seksuele uitbuiting die mogelijk wordt gemaakt door ouders. "Het is zeker niet de grootste dadergroep, maar wel de meest schrijnende. We zien dat deze uitbuiting vaak jarenlang doorgaat. Ook hier is de politiek aan zet om er een speerpunt van te maken."