Nauwelijks nog nieuwe hiv-infecties in Amsterdam, mede dankzij preventiepil

In Amsterdam worden nog maar heel weinig nieuwe hiv-infecties geconstateerd. Vorig jaar kregen naar schatting negen mensen het virus dat aids kan veroorzaken, meldt het Aidsfonds-Soa Aids Nederland. Na jarenlange inzet tegen de ziekte is dit "een historisch moment", zegt directeur Mark Vermeulen. In 2021 werden nog 66 infecties gemeld.

Het aantal nieuwe hiv-infecties is sinds 2010 in Amsterdam met 95 procent afgenomen. Amsterdam heeft hiermee de VN-doelen voor het bestrijden van aids voor 2030 al gehaald.

Het hiv-preventiemiddel PrEP wordt veel gebruikt in de hoofdstad. Mensen slikken dit om te voorkomen dat ze worden besmet. De gemeente Amsterdam maakte dit jaar nog extra geld vrij zodat meer mannen gebruik kunnen maken van het middel. Ook zijn er medicijnen waardoor besmette mensen gezond blijven en het virus niet verder kunnen overdragen.

"Amsterdam laat zien dat het mogelijk is om hiv en aids te stoppen", zegt Vermeulen. De grote daling van het aantal nieuwe hiv-gevallen is te danken aan de inzet van verschillende organisaties. Er is in Nederland een goede samenwerking tussen wetenschappers, artsen en mensen met hiv, zegt het Aidsfonds.

Meer besmettingen in tientallen landen

Ook in de rest van Nederland zijn de afgelopen jaren steeds minder hiv-infecties vastgesteld. Over een paar maanden worden de landelijke cijfers over vorig jaar bekendgemaakt. Ook die vallen naar verwachting lager uit.

De cijfers in Nederland staan in schril contrast met de situatie wereldwijd. In meer dan veertig landen is een toename te zien van het aantal hiv-gevallen. Vorig jaar overleden er wereldwijd nog zeker 630.000 mensen aan de gevolgen van aids.

In 1996 kwam medicatie tegen hiv op de markt, waardoor het virus goed te behandelen is. Maar voor miljoenen mensen is die medicatie onbereikbaar. "Vaak hebben groepen die maatschappelijk worden uitgesloten, zoals homomannen of jongeren, onvoldoende toegang tot die medicijnen", zegt Vermeulen. "Dat is zeker nog een probleem."