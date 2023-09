Voorlopig akkoord tussen scriptschrijvers en Hollywoodstudio's

Na een staking van bijna 150 dagen zijn de vakbond van scriptschrijvers en de studio's in Hollywood het eens geworden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De leden moeten nog wel instemmen met het akkoord, waarna de staking kan worden beëindigd.

Sinds het begin van de staking in mei liggen veel producties in de Verenigde Staten stil. De scriptschrijvers hebben het werk neergelegd omdat ze nieuwe afspraken willen over de verdeling van royalty's. Zo krijgen ze nu amper geld als een serie of film op een streamingdienst wordt aangeboden. Ook willen de schrijvers afspraken maken over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het maken van scripts.

Het is nog onduidelijk wat de nieuwe afspraken met de Hollywoodstudio's zijn. De acteurs, die zich in juli aansloten bij de staking, hebben nog geen akkoord bereikt met hun werkgevers. Zij willen een eerlijkere verdeling van de inkomsten uit streamingdiensten en betere werkomstandigheden.

Miljardenschade

De staking kost de mediabedrijven in Hollywood naar verluidt miljarden. Ook in Nederland gaan de gevolgen zichtbaar zijn, omdat veel Amerikaanse films en series flinke vertraging oplopen of zelfs sneuvelen.

Verwacht wordt dat de dagelijkse humoristische talkshows, zoals The Tonight Show Starring Jimmy Fellon en Jimmy Kimmel Live! binnen enkele dagen weer te zien zijn.

NOS op 3 zocht uit welke gevolgen de staking in Hollywood heeft voor series: