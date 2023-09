Siciliaanse maffiabaas Messina Denaro in gevangenschap overleden

De beruchte Italiaanse maffiabaas Mateo Messina Denaro is in de gevangenis overleden. Hij was een leider van de cosa nostra, de Siciliaanse tak van de maffia. Decennia was hij op de vlucht, begin dit jaar werd hij gearresteerd.

Denaro was bij verstek veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de moordaanslagen in 1992 op de onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. De maffioso kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor zijn rol bij bomaanslagen in Florence, Rome en Milaan, waarbij in 1993 tien mensen om het leven kwamen.

Ook vermoordde hij de 12-jarige zoon van een man die tegen de maffia had getuigd. Het lijk van de jongen werd opgelost in zuur.

Darmkanker

De 61-jarige Denaro werd in januari opgepakt in een privékliniek in Palermo, de hoofdstad van Sicilië. Onder een valse naam werd hij daar behandeld voor darmkanker.

Beelden van zijn arrestatie: