KLM meldt cao-akkoord met piloten, korte staking gaat niet door

Piloten van KLM leggen vanochtend toch niet hun werk voor een uur stil voor een betere cao. Vakbond VNV had de korte staking aangekondigd, maar KLM meldt dat er gisteravond toch een akkoord is bereikt.

Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn de vakbond en KLM het 'op hoofdlijnen' eens geworden. De komende dagen moet het akkoord verder worden uitgewerkt.

Ook moeten de leden van de pilotenvakbond nog akkoord gaan met de nieuwe cao. "We zijn blij dat we uiteindelijk, in constructief overleg, dit resultaat hebben kunnen bereiken", schrijft de luchtvaartmaatschappij op haar website.

Loonsverhoging

VNV had de actie aangekondigd omdat de cao-onderhandelingen erg moeizaam verliepen. VNV eiste een loonsverhoging van gemiddeld 6 procent per jaar, terwijl KLM niet meer dan 5 procent bood. De piloten willen ook betere arbeidsomstandigheden, waaronder meer flexibiliteit in het rooster. Of de piloten hun zin hebben gekregen, is niet bekend gemaakt.

De piloten waren van plan het werk tussen 11 en 12 uur stil te leggen. Hierdoor zouden ongeveer vijftien vluchten op Schiphol vertraging oplopen.