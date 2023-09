Tennissers Team Wereld winnen in Vancouver opnieuw Laver Cup

Maar met slechts één zege (van Casper Ruud) op de tweede dag, moesten op de slotdag alle vier de partijen gewonnen worden. Dat ging in de eerste partij al fout, toen Hubert Hurkacz en Andrej Roeblev in het dubbelspel onderuit gingen tegen Ben Shelton en Frances Tiafoe.

Roger Federer, die de voorbije dagen als mede-organisator van de Laver Cup in Vancouver was, moet de fanatieke houding van Auger-Aliassime kunnen waarderen. Federer hoopt namelijk de Laver Cup ooit even groot als de prestigieuze Ryder Cup in het golf te krijgen.

De volgende editie van de Laver Cup is in 2024 in Berlijn.