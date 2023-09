Ajax ontslaat technisch directeur Mislintat met onmiddellijke ingang

Ajax heeft technisch directeur Sven Mislintat per direct ontslagen. "Het gebrek aan een breed draagvlak binnen de organisatie is de reden voor dit besluit", meldt de club in een persbericht.

"Diverse pogingen om het bredere draagvlak te herstellen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid en dat leidt tot onrust in en rond de club, ook door de teleurstellende prestaties", aldus interim-directeur Jan van Halst.

Chaos

In een eerste persbericht meldde Ajax nog dat alles "in goed overleg" was gegaan, maar een paar minuten later kwam een gecorrigeerde versie binnen en dat deel was verwijderd.

Chaos alom dus in Amsterdam, waar eerder op de dag de Klassieker Ajax-Feyenoord bij een 3-0 achterstand gestaakt moest worden omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid.