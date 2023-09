Mbappé geblesseerd van het veld, drie weken voor interland tegen Oranje

Het is maar de vraag of Kylian Mbappé komende maand met Frankrijk in actie kan komen tegen het Nederlands elftal. De sterspeler van Paris Saint Germain stapte zondagavond na een half uur spelen geblesseerd van het veld tegen Olympique Marseille.

PSG stond met 1-0 voor toen de Franse aanvaller op de grond ging zitten. Vervolgens vroeg hij om een wissel en stapte hij met een verbeten gezicht met leden van de technische staf van het veld, richting de kleedkamer. Mbappé werd vervangen door Gonçalo Ramos.

Paris Saint-Germain won het duel met Olympique Marseille uiteindelijk met 4-0 en staat nu derde. Stade Brest is koploper in de Ligue 1.

Twijfel voor interlands?

Hoe ernstig de blessure is, is nog niet duidelijk. Maar het lijkt nu wel de vraag of Mbappé over drie weken met Frankrijk kan aantreden tegen Nederland in de Nations League. De Fransen zijn in groep B nog ongeslagen en komen op 13 oktober naar de Johan Cruijff Arena voor een nieuwe clash tegen Oranje.

Begin maart verloor Nederland nog met 4-0 in Frankrijk.

Mocht Mbappé niet meedoen, zou dat een aderlating zijn voor de Franse bondscoach Didier Deschamps. Maar ook Oranje-bondscoach Ronald Koeman moet mogelijk een belangrijke speler missen. Frenkie de Jong liep afgelopen zaterdag, in het duel van FC Barcelona met Celta de Vigo, een enkelblessure op.

Ook Matthijs de Ligt viel afgelopen weekend geblesseerd uit tijdens een 7-0 overwinning van Bayern München op VFL Bochum, maar die blessure lijkt nu mee te vallen.