Titelverdediger Nederland start EK honkbal met ruime zege op Frankrijk

Titelverdediger Nederland is het EK honkbal in Tsjechië begonnen met een 9-0 overwinning op Frankrijk.

Frankrijk pakte in 1999 brons en werd sindsdien vierde, vijfde, zesde, zevende of achtste. Tegen Oranje, dat 24 van de vorige 36 EK's won en daarnaast negen keer de finale verloor, hield de ploeg twee innings lang stand.

De Franse slagploeg had veel moeite met de sterke pitchen van onder anderen Lars Huijer, Shairon Martis, Aaron de Groot, Eric Mendez en Kevin Kelly. Ook Ademar Rifaela speelde sterk met twee goede honkslagen.

Nu tegen Oekraïne

Nederland speelt maandag de tweede wedstrijd in de poule tegen Oekraïne. Een dag later is Kroatië de tegenstander. Mocht Nederland doorgaan, dan staat de kwartfinale op donderdag gepland.

Het Nederlandse honkbalteam is met 24 Europese titels de absolute recordhouder. De laatste vier edities werden ook door Nederland gewonnen.