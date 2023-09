Jongen vindt handgranaat bij speeltuin in Rotterdam

In Rotterdam heeft een jongen een handgranaat gevonden en meegenomen naar een speeltuin. De politie bevestigt dat de handgranaat echt is. Het explosief is weggehaald door Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Rond 18.30 uur kreeg de politie een melding over een mogelijk explosief in de speeltuin aan de Groepstraat in de Tarwewijk in Rotterdam. De jongen had de handgranaat in de bosjes gevonden en die meegenomen naar de speeltuin.

De handgranaat werd ter plekke onderzocht door de EOD, het Nederlands Forensisch Instituut gaat de granaat verder onderzoeken en zal het explosief daarna vernietigen.

Volgens de regionale omroep Rijnmond sloegen de ouders van de jongen alarm toen ze doorkregen waar de jongen mee aan het spelen was.