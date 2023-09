Triatlete Klamer sleept tweede olympische ticket binnen voor Nederland

Beth Potter sleepte de wereldtitel in de wacht. De Britse, die al aan de leiding ging in het klassement, denderde in de zevende en laatste wedstrijd solo naar de overwinning.

De 31-jarige Potter, die in 2019 in Weert de Europese titel veroverde, zegevierde al in Abu Dhabi en Montreal en werd tweede in Hamburg. In augustus won ze ook het olympische 'test event' in Parijs.

Coninx wint bij de mannen

Zaterdag veroverde Dorian Coninx de wereldtitel bij de heren. De Fransman won de zevende en laatste wedstrijd en klom van de vijfde naar de eerste plaats in het WK-klassement.