Frankrijk haalt militairen en ambassadeur weg uit Niger

Frankrijk stopt de militaire samenwerking met Niger en haalt al zijn troepen weg uit het Afrikaanse land. Dat maakte president Macron bekend in een interview op de Franse televisie. Ook de Franse ambassadeur vertrekt. Het besluit valt een paar maanden na de militaire staatsgreep in Niger.

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"Feitelijk verbreekt Frankrijk nu de banden met het nieuwe bewind in Niger. Dat bewind werd al nooit erkend door Parijs. Macron neemt z'n besluit omdat de bestaande situatie onwerkbaar was geworden. De Franse ambassadeur zat vast in de ambassade: hij mocht van het militaire bewind al weken de deur niet meer uit. En de Franse militairen waren vleugellam, door de tegenwerking van Niger.

Met de terugtrekking van diplomaten en militairen breekt een nieuwe fase aan. Parijs maakt een gedwongen knieval voor het militaire bewind, net zoals dat eerder gebeurde in Mali waar de regering af wilde van de Franse aanwezigheid. De president zei in zijn tv-interview: 'De tijd is voorbij dat Frankrijk de baas speelt in Afrika. Als er ergens een staatsgreep is, dan houdt Frankrijk zich afzijdig'."