Mississippi verwijdert Confederatie-embleem uit vlag

De Amerikaanse staat Mississippi gaat zijn vlag aanpassen. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden van de staat hebben een wetsvoorstel aangenomen om het Confederatie-embleem te verwijderen.

Mississippi is de laatste staat in de VS die het omstreden symbool nog in zijn vlag heeft. De staatsvlag is blauw-wit-rood gekleurd met in de hoek het embleem van de Confederatie. De vlag werd in 1894 de officiële staatsvlag van Mississippi.

Confederatie-vlaggen liggen al langer onder vuur, omdat het volgens sommigen het standpunt van de zuidelijke staten ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) verheerlijkt. De Confederatie was fel tegen de afschaffing van de slavernij.

Gouverneur Reeves zei eerder al dat hij het wetsvoorstel onmiddellijk ondertekent zodra het is goedgekeurd. "De discussie over de vlag is net zo splijtend geworden als de vlag zelf en het is tijd om die te veranderen."

Er wordt een commissie ingesteld die een nieuwe vlag gaat ontwerpen.