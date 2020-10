18-jarige zwaargewond na schietincident Schiedam, verdachte meldt zich op bureau

In Schiedam is vanmiddag een schietincident geweest. Een 18-jarige Schiedammer is daarbij zwaargewond geraakt. Later op de dag heeft een 21-jarige man uit Vlaardingen zich op het politiebureau gemeld. Hij wordt ervan verdacht de schutter te zijn en is direct aangehouden.

Wat er aan de schietpartij voorafging is niet bekend. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten kwamen snel op het incident af gekomen om hem te reanimeren.

Naderhand was er een opstootje waar geëmotioneerde omstanders bij waren betrokken. Volgens de politie is dat vrij snel in de kiem gesmoord. Na het opstootje werd een 22-jarige man uit Schiedam aangehouden. Er wordt nog onderzocht wat hij gedaan heeft.