Olympisch ticket voor zeilster Lammerts dankzij zilveren medaille op EK

Annelous Lammerts heeft bij de EK Formula Kite in Portsmouth zilver veroverd. Daarmee is de 29-jarige zeilster geplaatst voor de Olympische Spelen van 2024. In de finale moest de Zeeuwse kitefoiler buigen voor de Britse Ellie Aldridge, die bij de WK van 2022 brons won en bij de WK van dit jaar zilver.

Lammerts draait al jaren mee in het kitefoilwereldje en won prijzen in tal van disciplines. Ze werd al Europees kampioene freestyle, won de World League op het onderdeel park en veroverde WK-zilver op de slalom.

Goed WK

In de Formula Kite (kiten op een plank met een foil, die de plank omhoog duwt) blinkt ze nu ook uit. In Scheveningen werd ze dit jaar al zesde bij de WK.

Door die zesde plaats was Nederland als land al geplaatst voor de Spelen, nu is het definitief dat Lammerts de Nederlandse afgevaardigde wordt.