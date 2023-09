Belangrijke snelweg in Zweden maandenlang dicht door aardverschuiving

Een belangrijke snelweg in Zweden is maandenlang dicht door een grote aardverschuiving. Honderden meters van de E6 tussen Göteburg en de Noorse hoofdstad Oslo zijn flink beschadigd door een modderstroom. . Per dag maken zo'n tienduizend voertuigen gebruik van de E6. Het is een van de belangrijkste verkeersaders van Scandinavië. In de nacht van vrijdag op zaterdag verwoestte een modderstroom een flink stuk weg. Drie mensen raakten gewond doordat auto's en een bus in scheuren terechtkwamen. Twee mensen liggen nog in het ziekenhuis. Bekijk hieronder beelden van het gebied na de aardverschuiving:

