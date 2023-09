Mak FC Twente slikt bij RKC eerste nederlaag na vier zeges op rij

FC Twente heeft in zijn vijfde eredivisiewedstrijd na vier opeenvolgende zeges zijn eerste nederlaag geïncasseerd. De formatie van trainer Joseph Oosting verloor met 1-0 bij RKC Waalwijk, uitgerekend de club waar de Twente-trainer deze zomer is vertrokken.

De Tukkers beleefden een uitstekende seizoenstart met zeges op achtereenvolgens Almere City, PEC Zwolle, FC Volendam en Ajax, maar in de slotfase in Waalwijk werd die serie een halt toegeroepen.

Door het resultaat zijn koplopers PSV en AZ de overgebleven clubs die na deze speelronde zonder puntenverlies zijn in de eredivisie.

Twente bovenliggend

FC Twente was voor rust de bovenliggende partij, maar slaagde er niet in om dat in treffers te vertalen. Wel schoot Michel Vlap een vrije trap op de lat en trof Sem Steijn na een assist van Mafred Ugalde de paal.

Dario van den Buijs was voor RKC dicht bij de 1-0 met een kopbal uit een corner die net naast het doel vloog.