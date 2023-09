AZ herstelt zich van Europees debacle, Martins Indi na jaar blessureleed terug

Bij de Alkmaarders was er alles aan gelegen om tegen PEC een goed resultaat te halen. Donderdag ging het in de Conference League gigantisch mis tegen het Bosnische HSK Zrinjski Mostar. AZ stond daar bij rust met 0-3 voor, maar ging alsnog met 4-3 onderuit . Tegen de Zwollenaren mochten dezelfde elf als afgelopen donderdag het opnieuw proberen.

Dat ging in de eerste helft wederom prima. De ploeg van Pascal Jansen begon wederom sterk aan de wedstrijd. Een van de eerste geloste schoten vloog er meteen in. Op aangeven van Yukinari Sugawara kon Mayckel Lahdo de bal keurig in de hoek plaatsen: 0-1.

Nog voor rust had AZ de voorsprong kunnen verdubbelen toen Sugawara topschutter Vangelis Pavlidis een grote kans bood. Maar de spits kon doelman Jasper Schendelaar niet passeren. Daardoor gingen de Alkmaarders dit keer met een magere voorsprong de rust in.

Nu wel solide tweede helft

Maar in tegenstelling tot donderdag kende de ploeg nu wel een solide tweede helft. In de 52ste minuut schoot Myron van Brederode op aangeven van Jordy Clasie via een Zwols been de 2-0 op het bord.