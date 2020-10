Ondernemers die zuchten onder coronacrisis krijgen steeds vaker huurkorting

Het W-hotel krijgt een flinke huurkorting. - ANP

Nu de coronacrisis aanhoudt stappen meer huurders naar de rechtbank om een huurverlaging af te dwingen. In veel gevallen kiezen rechters de kant van de huurder. Dat kan veel verschil maken voor ondernemers die het zwaar hebben; in sommige gevallen hoeven zij nog maar de helft van de huur te betalen. Zeker twintig huurders hebben zo een huurkorting af kunnen dwingen. In de rechtszaken draait het steeds om de vraag of de coronamaatregelen die door de overheid zijn genomen een 'gebrek' of 'onvoorziene omstandigheid' vormen waar geen rekening mee werd gehouden toen het huurcontract werd afgesloten. Korting op huurbedrag van ruim zes ton Ja, oordeelde een Amsterdamse rechter toen het W-hotel in Amsterdam een zaak startte tegen de verhuurder. Het W-hotel heeft ook een nachtclub, drie restaurants, een winkelruimte, een nachtclub en een zwembad. De huur bedraagt 580.000 euro per maand. Daar bovenop komt een percentage van de omzet. Aangezien geen van beide partijen verantwoordelijk kan worden gehouden voor het ontstaan van de onvoorziene omstandigheden, ligt het volgens de rechter voor de hand om het financiële nadeel ook over beide partijen te verdelen. In verschillende delen van 2020 hoeft het hotel een kwart tot de helft minder huur te betalen.

Ook de verhuurder van een café-restaurant in Zuidlaren moest een korting van dertig procent accepteren. En een reisbureau in Meppel kreeg onlangs gelijk van de rechter en hoeft de huur van juni tot en met december maar voor de helft te betalen. De rechters gaan "vrij ver", zegt advocaat Bilal Coskun tegen Nieuwsuur, waardoor de stap naar de rechter "kansrijk" is. "Er zijn rechtbanken die al kortingspercentages hebben opgelegd van 40 tot 60 procent", zegt Coskun. Van honderden kopjes koffie per dag naar tientallen Ad van Stek beheert een koffiebar op de Dam, waar in de goede tijd honderden kopjes koffie per dag werden geschonken. Nu is hij blij als hij er op een dag veertig verkoopt. Met het wegblijven van de toeristen verdween negentig procent van zijn omzet. De huur kan hij niet meer betalen. Zijn huurbaas wilde maar een beperkte korting geven, dus ging Van Stek naar de rechter. De rechter constateert dat het "ijdele hoop" is om te verwachten dat de toeristen snel terugkeren. Daarom hoeft Van Stek voorlopig maar de helft van de huur te betalen. "Dit is zijn redding", zegt zijn advocaat Bilal Coskun. In het vonnis schrijft de kortgedingrechter dat hij niet verwacht dat hij verwacht dat "het noemenswaardig aantrekken van de aantallen bezoekers en toeristen voor de nabije toekomst ijdele hoop" is.