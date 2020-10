Hassan loopt Europees record op ingelaste tien kilometer in nat Hengelo

Sifan Hassan heeft in een koud en nat Hengelo bij een ingelaste wedstrijd het Nederlands en Europees record op de 10.000 meter uit de boeken gelopen.

De 27-jarige Hassan bereidt zich voor op de WK halve marathon van volgende week en had nog behoefte aan een extra wedstrijd. Ze besloot in het Fanny Blankers-Koen Stadion een aanval te doen op het wereldrecord van 29.17,45 dat de Ethiopische Almaz Ayana in 2016 noteerde in de olympische finale in Rio de Janeiro.

Lichtjes

Tot halverwege de race had de uitdaagster, die in de stromende regen aan lichtjes langs de baan kon zien of ze op schema lag, die toptijd ook nog in het vizier. Niet veel later moest ze het mondiale record echter uit haar hoofd zetten.

Als pleister op de wonde dook Hassan met 29.36,67 - ruim veertig seconden sneller dan haar persoonlijk record waarmee ze in 2019 de wereldtitel greep - wel onder het nationale record van Lornah Kiplagat (30.12,53 uit 2003) en het Europese record van de Britse Paula Radcliffe (30.01,09 uit 2002).

Makkelijk

Een kleine twintig seconden was Hassan uiteindelijk van haar doel verwijderd gebleven. Een teleurstelling, die haar tegelijk niet veel deerde. "Twintig seconden is niets bij deze omstandigheden. Ik was heel makkelijk aan het lopen en heb de vorm voor een wereldrecord. Maar ja..."