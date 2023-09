Team Wereld en coach McEnroe één zege verwijderd van Laver Cup

Team Wereld had na de eerste dag, wanneer zeges één punt opleveren, een 4-0-voorsprong opgebouwd. Op dag twee in Vancouvers Rogers Arena waren er per duel twee punten te verdienen.

Wat is de Laver Cup?

Het driedaagse toernooi is de jaarlijkse ontmoeting tussen de beste tennissers uit Europa en de rest van de wereld. Het concept, naar het voorbeeld van de Ryder Cup uit het golf, is bedacht door Roger Federers managementbureau Team8 om tennisiconen uit het verleden te eren.

Team Europa won de eerste vier edities en Team Wereld was vorig jaar in Londen de beste.

Team Europa: Andrej Roeblev (Rus), Casper Ruud (Noo), Hubert Hurkacz (Pol), Alejandro Davidovich Fokina (Spa), Arthur Fils (Fra) en Gaël Monfils (Fra). Captain: Björn Borg

Team Wereld: Félix Auger-Aliassime (Can), Taylor Fritz (VS), Frances Tiafoe (VS), Francisco Cerundolo (Arg), Tommy Paul (VS), Ben Shelton (VS), Christopher Eubanks (VS, reserve), Milos Raonic (Can, reserve). Captain: John McEnroe