Franse rapper MHD veroordeeld tot 12 jaar cel voor moord

De Franse rapper MHD (29) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor betrokkenheid bij moord. Mohamed Sylla, zoals de artiest echt heet, is medeschuldig bevonden aan de moord op een 21-jarige man in Parijs in juli 2018.

Het slachtoffer werd eerst aangereden door een auto van de rapper. Daarna werd hij geslagen en gestoken door een groep van twaalf mensen. De Mercedes van Sylla werd herkend in een filmpje van de aanval dat werd gemaakt door een ooggetuige. De auto van de rapper werd een dag later uitgebrand teruggevonden.

Een ruzie tussen rivaliserende bendes zou de aanleiding zijn voor de moord. Andere betrokkenen bij de zware mishandeling zijn veroordeeld tot straffen van 10 tot 18 jaar.

Concert in Amsterdam

Een paar maanden na de dood van de 23-jarige Loic K. werd de rapper opgepakt. Een concert in Amsterdam dat een paar dagen na zijn arrestatie gepland stond, werd afgeblazen.

De rapper ontkent dat hij betrokken is geweest bij de moord. Sylla zegt dat de beschuldigingen gebaseerd zijn op roddels. "Vanaf het begin heb ik in deze zaak gezegd dat ik onschuldig ben en dat zal ik blijven volhouden", zei hij in de overvolle rechtbank in Parijs.

Toen het vonnis werd uitgesproken, barstten familieleden van MHD in het publiek in tranen uit, schrijft de krant Le Monde. MHD bleef stoïcijns voor zich uitkijken alvorens hij een huilende vrouw omhelsde.

Afrotrap

MHD stond aan de wieg van een genre dat 'Afrotrap' wordt genoemd. Daarbij wordt in het Frans gerapt over een combinatie van Afrikaanse ritmes en Amerikaanse rapbeats. Sylla is geboren in Frankrijk als zoon van Guinese en Senegalese ouders en is vooral bekend van Afro Trap Part 3 (Champions League).

Dat nummer schreef hij ter ere van de voetbalclub Paris Saint-Germain. Als voetballiefhebber droeg MHD vaak voetbalshirts in zijn clips.

In 2015 had hij een grote hit met Afro Trap Part 3 (Champions League), dat op YouTube bijna 139 miljoen keer is bekeken: