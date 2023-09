35 doden in Benin bij explosie in illegaal brandstofdepot

In het West-Afrikaanse land Benin zijn gisteren 35 mensen omgekomen bij een explosie in een illegale brandstofopslag. Onder de doden is ook een kind. Nog zeker tien slachtoffers liggen met verwondingen in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde in Semi-Podji, in het zuidoosten van het land, vlak bij de grens met Nigeria. Daarvandaan wordt vaak benzine naar Benin gesmokkeld. Er zou brand zijn ontstaan in de opslag op het moment dat er benzine werd overgeladen.

Op het moment van de explosie stonden er volgens persbureau AFP auto's, motoren en driewielertaxi's in de rij om brandstof in te slaan.

Illegale brandstof uit Nigeria

Van oudsher wordt er veel brandstof van Nigeria naar buurland Benin gesmokkeld. In Nigeria golden tot voor kort subsidies op brandstof, waardoor die daar goedkoper was. In Benin wordt op de zwarte markt veel van die gesmokkelde benzine verhandeld.

Justitie in Benin onderzoekt hoe de brand in de illegale opslag kon ontstaan. Getuigen zouden hebben gezien dat er iets misging toen er brandstof werd uitgeladen.