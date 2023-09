Verstappen wint op Suzuka en bezorgt Red Bull zesde constructeurstitel

Max Verstappen heeft voor het tweede jaar op rij de Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven. Vanaf poleposition verliep alles volgens plan voor de Nederlander op het circuit van Suzuka. De McLarens eindigden op plek twee en drie, Lando Norris ging halverwege de race langs Oscar Piastri.

Verstappen kan over twee weken bij de Grand Prix van Qatar al in de sprintrace wereldkampioen worden. Een plek bij de eerste zes op zaterdag is genoeg voor zijn derde wereldtitel.

Verstappens dertiende zege van dit seizoen was al wel genoeg om de constructeurstitel voor Red Bull binnen te slepen, ondanks een problematische race van zijn teamgenoot Sergio Pérez.