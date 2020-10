Armenië en Azerbeidzjan beschuldigen elkaar van schenden wapenstilstand

Het had vanaf 10.00 uur vanochtend rustig moeten zijn in Nagorno-Karabach, maar vijf minuten na het ingaan van een staakt-het-vuren werden al meldingen gemaakt van gevechten. Zowel Armenië als Azerbeidzjan beschuldigen elkaar van het schenden van de wapenstilstand.

Het was de bedoeling om gedurende het staakt-het-vuren gevangenen en lichamen van overledenen uit te wisselen. Het is onduidelijk of dat is gebeurd.

Het conflict om de regio speelt al bijna 30 jaar, maar laaide twee weken geleden opnieuw op. Het is de meest gewelddadige confrontatie in jaren. Op de achtergrond spelen Turkije en Rusland een rol. Ankara steunt het etnisch verwante Azerbeidzjan, terwijl Moskou nauw betrokken is bij Armenië, maar ook met Azerbeidzjan goede banden onderhoudt.