Achilleshiel Ajax ligt achterin: defensie geeft Steijn hoofdpijn voor Klassieker

Boulahrouz, die 35 keer uitkwam voor Oranje, denkt dat het voor Steijn lastig werken is bij Ajax met veel buitenlanders. Zo spreekt ook Georges Mikautadze geen Engels, maar Frans. Branco van den Boomen, die jarenlang bij Toulouse speelde, moet vaak als tolk fungeren.

"Ik heb dat best vaak meegemaakt: trainers die via iemand anders met hun speler willen communiceren. Het wordt met de beste bedoelingen uitgelegd en de speler knikt dan alsof hij het heeft begrepen, maar je voelt dan gewoon dat het niet aankomt. Het is dan moeilijk als trainer om dingen duidelijk te maken", aldus Boulahrouz.

Maar het ligt bij Ajax niet alleen aan de taalproblemen, concludeert de spijkerharde verdediger van weleer. "Op belangrijke momenten wordt er in en rondom het eigen zestienmetergebied niet verdedigd. Dat heeft niets met communicatie te maken."

"Er wordt op één of twee meter gedekt en er mag vrij op doel worden geschoten, zonder dat er wordt ingegrepen. De enige die een goed niveau haalt is Jorrel Hato. Hij moet al op jonge leeftijd de kar trekken, omdat de rest niet thuis geeft. Complimenten hoe hij dat invult."

In de geest van Cruijff?

Het vernieuwde Ajax heeft in alles tijd nodig. Wat Steijn gerust zou kunnen stellen: elf tegengoals in de eerste zeven duels als trainer van Ajax is niet goed, maar het zegt weinig over het gevolg voor trainers op de bank bij Ajax.

Peter Bosz had in zijn tijd in Amsterdam op dat moment al twaalf tegengoals. En ene Johan Cruijff, die als analist ooit een lekke defensie een 'geitenkaas' noemde waar hij uiteraard een 'gatenkaas' bedoelde, zelfs dertien.