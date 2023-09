Zorgpremie stijgt snel, 'maar daar moeten we niet doemdenkerig over doen'

Nederlanders betalen komend jaar bijna tien procent meer voor hun zorgverzekering. Het kabinet verwacht dat de premie voor de basisverzekering met 12 euro per maand toeneemt, naar gemiddeld 149 euro. De almaar groeiende zorgkosten leidden steevast tot politiek debat, ook afgelopen week. Maar hoe erg is die kostenstijging? Vergeleken met andere westerse landen zijn Nederlanders niet uitzonderlijk veel kwijt aan zorg. Wel zeggen deskundigen: let op met onnodige behandelingen.

Zorg is het koekoeksjong van de overheidsbegroting: de kosten nemen alleen maar toe en verdringen andere investeringen. Sjoerd Repping, hoogleraar zinnige zorg

Dat we steeds meer kwijt zijn aan zorg, staat vast. In 2000 kostte het Nederlandse zorgsysteem 45,4 miljard euro, in 2021 was dat 124,7 miljard euro. Bijna een verdrievoudiging. Maar: alles wordt steeds duurder en de economie wordt steeds groter. Dus als je iets wil zeggen over de groeiende zorgkosten, is het beter om te kijken naar die kosten als percentage van het bruto binnenlands product, de waarde van wat Nederland in een jaar verdient.

Foto: 2fc233f6-6dbf-3836-9420-902cb6570c27 - Nieuwsuur / CBS

Je ziet: bij lange na geen verdrievoudiging. Maar een toename van 10 naar 14,5 procent is nog steeds fors. En waarschijnlijk blijven de zorguitgaven stijgen, zeggen experts. "Zorg is het koekoeksjong van de overheidsbegroting; de kosten nemen alleen maar toe en verdringen daarmee investeringen in klimaat en onderwijs", zegt hoogleraar zinnige zorg Sjoerd Repping (Universiteit van Amsterdam). Andere deskundigen vinden die ontwikkeling minder problematisch. De kostenstijging is juist ook een goed teken, zei internist en hoogleraar geneeskunde Marcel Levi (Amsterdam UMC) in Nieuwsuur. "In het grootste rampscenario groeien de zorguitgaven tot 18 procent van het bruto nationaal product. Voor een ontwikkeld en beschaafd land als Nederland, hoe erg is dat eigenlijk?" "De grootste aanjager van de zorgkosten zijn nieuwe, betere behandelingen voor patiënten met hartkwalen, kanker, neurologische ziekten en voor kinderen die niet kunnen horen en daardoor geen spraakontwikkeling hebben. Die nieuwe therapie, die nieuwe operaties, die nieuwe medicijnen - die zijn duur. En dat drijft de zorgkosten omhoog." Op één na duurste zorgsysteem Patrick Jeurissen, hoogleraar betaalbaarheid van zorg aan het Amsterdam UMC, is het met Levi eens. "Zo lang de kosten niet te snel stijgen en bijdragen aan gezondheidswinst, is het zorgsysteem prima houdbaar." Bovendien: begin deze eeuw stegen de zorgkosten nog snel, maar sinds 2012 "eigenlijk maar weinig", zegt Jeurissen. "In 2012 had Nederland na de Verenigde Staten het duurste zorgsysteem ter wereld. Inmiddels staan we op plek acht binnen de OESO." De OESO is een economische samenwerkingsverband van 38, vooral rijke, landen.

Foto: 6aa1da2e-f9b5-331e-80b9-9c15d27e663c - Nieuwsuur / OESO