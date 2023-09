Laatste bod aan stakende Hollywoodschrijvers, 'deal dichtbij'

De grote studio's in Hollywood hebben een voorstel gedaan aan de stakende scriptschrijvers. Het zou gaan om een laatste bod, melden Amerikaanse media.

Sinds mei staakt een groot deel van de schrijvers. Daardoor liggen veel producties in Hollywood stil. De afgelopen dagen werd er opnieuw onderhandeld met de studio's.

De schrijvers en scenaristen willen nieuwe afspraken over de verdeling van royalty's. De huidige afspraken zijn verouderd waardoor ze amper geld krijgen als een serie of film op een streamingsdienst wordt aangeboden. Ook willen de schrijvers afspraken maken over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het maken van scripts.

'Nader tot elkaar gekomen'

De Amerikaanse schrijversvakbond moet nog laten weten of de scenarioschrijvers instemmen met het voorstel. De partijen zouden tijdens de onderhandelingen in de afgelopen dagen al flink nader tot elkaar zijn gekomen, melden verschillende Amerikaanse entertainmentvakbladen.

Later vandaag komen vertegenwoordigers van de schrijversvakbond WGA en de studio's, weer naar de onderhandelingstafel. De alliantie van film- en tv-producenten vertegenwoordigt onder meer Netflix, Disney, Amazon, Warner Bros-Discovery, Apple, Universal, Sony, Paramount, ABC, NBC, FOX en CBS.