Regenboogvlag in Amsterdam doelwit van brandstichting met explosief

Bij een portiekwoning in Amsterdam is zaterdagavond geprobeerd een regenboogvlag in brand te steken. Daarbij is mogelijk een explosieve stof gebruikt, zegt een politiewoordvoerder. De vlag bleef gespaard en de brand was snel onder controle. De politie zoekt nog naar verdachten.

De politie kreeg rond 22.15 uur kreeg een melding van een brandbom aan de Elisabeth Boddaertstraat in Nieuw-West. Een regenboogvlag die aan één van de gevels hing zou het doelwit zijn geweest, liet de woordvoeder weten aan de Amsterdamse zender AT5. Buurtbewoners zeggen dat de brandstichting met een homofobische scheldpartij gepaard ging.

De politie is druk op zoek naar een verdachte en vraagt getuigen zich te melden. Ook wordt er nog onderzocht wat voor middel er is gebruikt om de vlag in brand te steken. Op foto's is te zien dat er voor de woning resten van een ogenschijnlijk explosief middel liggen.

In de buurt van het incident zijn volgens een getuige ook rode doppen gevonden die mogelijk van cobra's afkomstig zijn Met dat zware vuurwerk worden vaker aanslagen bij woningen gepleegd. De forensische opsporing heeft ze veilig gesteld.