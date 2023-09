Zeker 10 geldautomaten in Den Haag bewerkt door criminelen, pinners krijgen geen geld

Zeker tien geldautomaten in Den Haag zijn de afgelopen tijd bewerkt door criminelen. Volgens de politie is er een zogeheten 'cashtrap' geplaatst. Daardoor blijft het geld vastzitten in de automaat nadat er is gepind.

Doordat het geld blijft vastzitten gaat de automaat in storing, schrijft de politie op Facebook. De criminelen komen op een later moment terug om de cashtrap van de automaat af te halen en er met het geld vandoor te gaan.

De tien geldautomaten waarbij dat is gebeurd, stonden allemaal in het centrum van Den Haag.

Niet helemaal nieuw

Mensen worden opgeroepen extra goed op te letten bij het pinnen en de politie te bellen als men iets niet vertrouwt. Er is een onderzoek ingesteld naar de tien cashtraps die al zijn gevonden.

De politie spreekt van een nieuwe vorm van oplichting, maar helemaal nieuw is de truc niet. Onder meer in Tilburg werd vorig jaar al een man die een cashtrap plaatste op camerabeelden vastgelegd. Ook in Zwolle werd de truc vorig jaar al toegepast bij geldautomaten.