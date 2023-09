Frenkie de Jong dreigt interlands te missen door enkelblessure

Xavi en Ronald Koeman wachten in spanning op een nieuwe medische update over Frenkie de Jong. De 26-jarige middenvelder liep zaterdag in het competitieduel met Celta (3-2) een enkelblessure op. FC Barcelona meldt dat tests hebben uitgewezen dat de De Jong zijn rechterenkel heeft verstuikt.

De Jong is voorlopig uitgeschakeld, maar over de duur van de revalidatieperiode zegt Barça nog niets. Spaanse media rekenen op een lange absentie van de middenvelder, mogelijk tot november.

Dat zou een forse streep door de rekening zijn voor Koeman. De bondscoach kan de steunpilaar goed gebruiken in de EK-kwalificatiewedstrijden op 13 oktober tegen Frankrijk en op 16 oktober tegen Griekenland. Zonder De Jong verloor Oranje in maart kansloos van de Fransen (4-0).

Ook voor Barcelona is de blessure van De Jong slecht nieuws. Voor de Catalanen wachten de komende tijd onder meer confrontaties met FC Porto (uit, 4 oktober) en Sjachtar Donetsk (thuis, 25 oktober) in de Champions League en met aartsrivaal Real Madrid in La Liga (thuis, 28 oktober).

Scan in ziekenhuis moet ernst blessure De Ligt uitwijzen

Koeman heeft meer zorgen. Matthijs de Ligt viel zaterdag in het thuisduel van Bayern München met VfL Bochum (7-0) uit met een knieblessure. De verdediger werd naar een ziekenhuis gebracht en daar moet een MRI-scan de ernst van de kwetsuur uitwijzen.