Rechter-commissaris in Marengo-zaak stapt op vanwege conflict met advocaten

Een van de twee onderzoeksrechters in de grote liquidatiezaak Marengo trekt zich terug, schrijft Het Parool. De onderzoeksrechter in de zaak tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten schrijft in een brief aan de rechtbank dat ze zich "onaanvaardbaar bejegend" voelt door advocaten.

Nu de rechter-commissaris stopt loopt de zaak vertraging op. De geplande getuigenverhoren voor oktober en november kunnen in ieder geval niet doorgaan. Hoeveel vertraging er ontstaat is nog niet te zeggen.

Ramkoers

Het is het zoveelste conflict in een strafzaak die steeds verder verhardt. De advocaten lagen eerder in de clinch met het Openbaar Ministerie. Ze waren kwaad over de beschuldiging dat ze vertrouwelijke informatie aan de criminele organisatie van Taghi hebben gestuurd.

Ook waren de advocaten woest omdat het OM advocaat Nico Meijering heeft laten volgen op een reis naar Dubai. Sindsdien liggen de advocaten en officieren van justitie met elkaar op ramkoers.

Ongekend harde wijze

Advocaat Nico Meijering heeft in augustus namens zijn cliënten de twee onderzoeksrechters al gewraakt. Hij voelde zich op een dusdanige manier bejegend dat zijn cliënt vreesde voor partijdigheid. Maar de wrakingskamer oordeelde twee weken later dat de twee mochten blijven. Een van de rechter-commissarissen stapt nu dus uit eigen beweging alsnog op.

In haar brief, waar Het Parool uit citeert, zegt de onderzoeksrechter dat de advocaten "op een voor mij ongekend harde wijze hun afkeuring hebben geuit" over haar.

Ze zegt bang te zijn dat in "nieuwe verhoringen minder aan waarheidsvinding zal worden gedaan en dat het steeds zal gaan over de uitingen van opvattingen over mijn functioneren en discussies over mijn beslissingen". Dat zal volgens haar tot onnodige vertraging leiden.