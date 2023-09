Zorgen in Limburg over voorgenomen sluiting van spoedeisende hulp in Heerlen

De belangrijkste reden hiervoor is het personeelstekort, zegt Jongen. "We halen verpleegkundigen uit de Filipijnen, we proberen zo goed en zoveel mogelijk dokters hier naartoe te halen. Maar we hebben nu zes vacatures openstaan voor spoedeisendehulpartsen. Dat betekent dat de kwaliteit van zorg nu al onder druk staat."

Er zijn grote zorgen in Zuidoost-Limburg over een plan van het Zuyderland Ziekenhuis. Dat wil de locatie in Heerlen veranderen in een dagbehandelcentrum. Dat zou betekenen dat alle spoedzorg, waaronder de spoedeisende hulp en de geboortezorg, naar Sittard-Geleen wordt verplaatst, zo'n 20 kilometer verderop. Vanmiddag was er een protestmars van tegenstanders.

Spoedeisende hulp staat onder druk

Het Gelre-ziekenhuis in Zutphen sloot in april versneld de kraamafdeling. Per 1 september is de spoedeisende hulp alleen nog tijdens kantooruren open. Daarbuiten moeten hulpbehoevenden naar de vestiging in Apeldoorn of naar de ziekenhuizen in Deventer, Doetinchem of Arnhem.

In Friesland gaan twee ziekenhuizen op termijn dicht: het Antonius in Sneek en het Tjongerschans in Heerenveen. Er komt één nieuw ziekenhuis voor terug, in Joure. De andere twee ziekenhuizen in Friesland - in Leeuwarden en Drachten - blijven wel open.

Ook in Drenthe staat de spoedeisende hulp onder grote druk en moeten ziekenhuizen meer samenwerken.

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer heet sinds 1 juni HagaZiekenhuis Zoetermeer na een fusie met de Haagse ziekenhuisgroep. Geldproblemen spelen een rol en vorig jaar werd de spoedeisende hulp al drie dagen per week gesloten.