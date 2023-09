Ierland wint in kraker op WK rugby van Zuid-Afrika

Op het WK rugby in Frankrijk is de kraker tussen de nummers één en twee van de wereld, Ierland en Zuid-Afrika, met 13-8 gewonnen door de Ieren.

Titelhouder Zuid-Afrika startte sterk in Parijs en kwam dankzij een penaltykick van Manie Libbok op 3-0. Ierland, winnaar van de laatste editie van de Six Nations, kwam langzaam steeds beter in de wedstrijd en leidde na een try van Mack Hansen en de conversie van Jonathan Sexton bij rust met 7-3.

De Springbokken kwamen weer goed uit de kleedkamer en na een try van Cheslin Kolbe was het 8-7. Zuid-Afrika miste echter ook drie, verre, penalty's en een conversie. De Ieren Sexton en Jack Crowley lieten aan de overkant zien hoe het wel moet.