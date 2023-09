Excelsior brengt 'feestend' Heerenveen vierde nederlaag op rij toe

Na de voortvarende competitiestart zit de klad er inmiddels flink in bij sc Heerenveen. In het eigen Abe Lenstra Stadion gingen de Friezen met 3-0 onderuit tegen Excelsior, waarmee de vierde nederlaag op rij geïncasseerd werd. Opmerkelijk genoeg na de 1-3 tegen Sparta van eind augustus en 6-1 bij Feyenoord van vorige week al de derde tegen een Rotterdamse ploeg. Hoewel sc Heerenveen z'n debuut op het hoogste niveau op 14 augustus 1993 maakte (1-0 winst op Sparta) stond pas het derde thuisduel van de lopende competitie in het teken van dertig jaar onafgebroken eredivisievoetbal in het Abe Lenstra Stadion.

De festiviteiten rond de wedstrijd tegen Excelsior kregen al snel extra cachet door een doeltreffende uithaal van Simon Olsson. Ploeggenoot Thom Haye had echter even daarvoor hands gemaakt. Onvoldoende verweer Het zou niet bij die domper blijven. Nog voor de eerste helft halverwege was, krulde Couhaib Driouech de bal vanaf de rand van het strafschopgebied langs Andries Noppert, die niet kansloos leek: 0-1. Dat was hij even later wel toen Driouech op hem af stormde en opnieuw scoorde. De rappe aanvaller had de dieptepass echter in buitenspelpositie ontvangen.

Aan het eind van de eerste helft volgde alsnog de 0-2. Derensili Sanches Fernandes had eerst Heerenveen-captain Sven van Beek nog op de doellijn redding zien brengen, maar nadat Syb van Ottele ietwat onnozel de bal bij Driouech had ingeleverd, was er geen houden meer aan. De maker van de eerste goal bediende Nikolas Agrafiotis, op wiens inzet Noppert onvoldoende verweer had. Driedubbele wissel Na rust wist de thuisploeg nog steeds geen vuist te maken, al dwong Haye Excelsior-doelman Stijn van Gassel nog wel tot een knappe redding. De machteloosheid van zijn ploeg hoopte Kees van Wonderen te doorbreken met een driedubbele wissel.

De van Feyenoord gehuurde Patrik Walemark, behorend tot het trio verse krachten, had zijn debuut in het Pompeblêdden-shirt kunnen opsieren met een doelpunt, maar de jonge Zweed schoot in kansrijke positie hoog over. Pelle van Amersfoort was dichter bij de aansluitingstreffer, maar hij tikte de bal rakelings naast. Dan had Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen meer plezier van zijn wissels. Na een snelle uitbraak stelde de van Ajax gehuurde Kian Fitz-Jim de Ier Troy Parrott uit te halen. Hij koos de rechterbovenhoek: 0-3.