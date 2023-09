Rwandese oud-bestuurder opgepakt en aangeklaagd voor betrokkenheid genocide

De Rwandese oud-bestuurder Pierre Kayondo is dinsdag in Frankrijk gearresteerd voor zijn rol bij de genocide in Rwanda in 1994. Hij is aangeklaagd voor betrokkenheid bij de genocide en misdaden tegen de menselijkheid, zeggen bronnen tegen het Franse persbureau AFP. Kayondo was bestuurder in de westelijke regio Kiyube en heeft ook in het Rwandese parlement gezeten. Tijdens de genocide in Rwanda vormde hij Hutu-milities en leverde wapens, meldt de Franse zender RFI Na de genocide in Rwanda vluchtten veel verdachten naar Frankrijk. Kayondo woonde volgens een organisatie van slachtoffers waarschijnlijk in de Franse kustplaats Le Havre.

Genocide in Rwanda De genocide in Rwanda voltrok zich in 1994. In het land waren al langer spanningen tussen Hutu's (die 85 procent van de bevolking vormden) en Tutsi's (zo'n 15 procent). Het neerschieten van het vliegtuig van Hutu-president Habyarimana op 6 april 1994 leidde tot een explosie van geweld door extremistische Hutu's. Wie verantwoordelijk was voor het neerhalen van het toestel, is nooit vastgesteld. De dag na de vliegtuigcrash barstte het geweld in volle hevigheid los. Leden van de Tutsi-minderheid werden gedood door gewapende Hutu-milities. Ook Hutu's die als gematigd golden omdat ze een vredesakkoord steunden, waren het doelwit. Mensen werden op gruwelijke wijze vermoord, vaak met hakmessen, of door gebouwen in brand te steken waarnaar ze waren gevlucht. Vrouwen en kinderen werden niet gespaard. Vrouwen werden ook op grote schaal verkracht. Aan de moordpartijen kwam een eind op 18 juli 1994 met de overwinning van Tutsi-rebellenbeweging RPF, die zelf ook wreedheden beging. Het precieze aantal slachtoffers is nooit duidelijk geworden, maar wordt tegenwoordig geschat op 800.000.