Steeds meer jonge alleenreizende asielzoekers naar Nederland, wat betekent dat?

Het asielzoekerscentrum in Ter Apel had de afgelopen dagen grote moeite om genoeg opvangplekken te vinden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het aantal zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) neemt al een paar jaar toe. Hoe ziet deze groep eruit en hoe worden ze opgevangen?

In het eerste halfjaar van dit jaar vroegen 1852 minderjarigen asiel aan in Nederland. Dat waren er er veel meer dan in de eerste zes maanden van 2022, toen het om 1198 aanvragen ging. Het zorgt voor problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hier is plek voor 55 alleenstaande minderjarigen, maar het komt geregeld voor dat er meer dan 300 jongeren zitten. Het overgrote deel van hen is jongen.

Ook in andere Europese landen steeg het aantal minderjarige asielzoekers, maar in Nederland gaat dat wel met een hoger groeitempo, meldde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in een onderzoek van vorig jaar. De meeste van hen worden door hun ouders vooruitgestuurd.