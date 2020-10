Tienersensatie Swiatek wint Roland Garros zonder een set te verliezen

In de eindstrijd tegen de veel hoger geplaatste Kenin (WTA-6) bracht de Poolse direct haar verwoestende forehand in stelling en kwam ze al snel op 3-0. De Amerikaanse vechtmachine Kenin beet zich daarna vast in de rally's en kwam knap terug tot 3-3.

Swiatek had relatief weinig tegenstand gehad op weg naar de finale, maar ook met Marketa Vondrousova (de verliezend finaliste van 2019) en Simona Halep (de kampioene van 2018) had ze geen enkele moeite.

Roland Garros heeft dit jaar met Iga Swiatek de laagst geklasseerde (WTA-54) winnares ooit. In het deelnemersveld waar veel toppers ontbraken of verre van hun topvorm acteerden, won de Poolse tiener (19) het toernooi op indrukwekkende wijze zonder een set af te staan.

Swiatek was echter geen moment van slag. Bij de winnares van de Australian Open slopen toch weer foutjes in haar spel en de Poolse veroverde na 48 minuten de eerste set.

Kenin leek in haar tweede finale op een grandslamtoernooi het tij te kunnen keren door de Poolse in de tweede set meteen te breken. De Amerikaanse kreeg echter last van een bovenbeenblessure en ging steeds slechter bewegen. Swiatek wist daar wel raad mee.

Klasse apart

"Twee jaar geleden won ik op Wimbledon de juniorentitel, nu win ik hier. Het is ongelooflijk hoe snel het gaat", aldus Swiatek, die na Jadwiga Jedrzejowska (Roland Garros, Wimbledon en US Open in de jaren dertig) en Agnieszka Radwanska (Wimbledon in 2012) de derde Poolse in in een grandslamfinale was.

Swiatek verloor drie weken geleden op het gravel van Rome nog in de eerste ronde van Arantxa Rus. In Parijs was ze echter een klasse apart.