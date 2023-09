Barcelona buigt 2-0 achterstand om in zege, De Jong valt geblesseerd uit

Zaterdagavond leek heel pijnlijk te gaan worden voor FC Barcelona. Na een vroeg doelpunt van Celta de Vigo viel Frenkie de Jong geblesseerd uit en een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers op 0-2. Toch gingen de Catalanen met een glimlach van het veld na acht goede minuten in de slotfase, 3-2.

Het Celta de Vigo van trainer Rafa Benitez heeft een flinke eredivisie-inbreng met Renato Tapia (Twente en Feyenoord), Luca De La Torre (Heracles), Jørgen Strand Larsen (FC Groningen) en Anastasios Douvikas (FC Utrecht). De Noorse en Griekse spits bleken de belangrijkste plaaggeesten voor Barça.

Eerst was het Strand Larsen die na negentien minuten spelen een doorgeschoten bal oppikte en in de verre hoek achter keeper Marc-André Ter Stegen schoot.

Barcelona mocht van geluk spreken dat Celta voor rust maar een keer had gescoord. Iago Aspas was namelijk voor de treffer van Strand Larsen met een lobje al dicht bij de 0-1. Na de treffer van de oud-Groninger was hij zelf nog gevaarlijk met een kopbal. Die werd gekeerd, waarna Jonathan Bamba en De La Torre de rebound misten.

Blessure De Jong

Ondertussen was De Jong geblesseerd geraakt na een duel met Bamba. De Jong werd geraakt op zijn enkel, waarna Bamba ongelukkig tegen hem aanviel. De middenvelder van Oranje ging door, maar moest zich in de 36ste minuut alsnog laten vervangen. Het is nog niet duidelijk wat De Jong precies mankeert, maar Spaanse media spreken over een verstuikte enkel.