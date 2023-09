Gemeenten schieten te hulp: komende dagen genoeg bedden voor asielzoekers

Voor dit weekend en begin volgende week zijn er genoeg opvangplekken beschikbaar voor asielzoekers in Nederland, meldt een medewerker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het COA luidde afgelopen week de noodklok vanwege een verwacht tekort aan opvangplekken. Voor honderden asielzoekers dreigde geen bed beschikbaar te zijn. Staatssecretaris Van der Burg van Asiel deed daarom een oproep aan gemeenten om met spoed opvangplekken beschikbaar te stellen.

Opvanggemeenten onbekend

Van der Burg bedankt op X de gemeenten voor hun medewerking. Onder meer Arnhem en Zwolle gaven gehoor aan de kabinetsoproep, maar ook een aantal kleine gemeenten schoot te hulp. Een woordvoerder van het COA wil niet zeggen om welke kleine gemeenten dit gaat. "Die gemeenten willen niet dat het naar buiten komt."

Op dit moment zitten er zo'n 26.000 mensen in de noodopvang. Voor dit weekend had Van der Burg behoefte aan 450 opvangplekken, waarvan 250 voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Vooral de grote toestroom van het aantal alleenreizende minderjarigen vormde een acuut probleem. Na het weekend wil Van der Burg nog eens 750 plekken voor asielzoekers vinden, van wie 300 voor de alleenstaande minderjarigen.

Het COA kan nog niets zeggen over het verwachte aantal asielzoekers in de komende tijd, maar de woordvoerder zegt dat het opvangorgaan dagelijks blijft zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Dat is volgens hem echter niet altijd makkelijk omdat er ook faciliteiten in de buurt moeten zijn zoals scholen voor kinderen. Ook is extra personeel nodig.