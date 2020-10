In Marseille groeit het verzet tegen coronaregels vanuit 'elitair' Parijs

Een terras in Marseille dat op 5 oktober weer open mocht. - ANP

In Frankrijk staat de verhouding tussen de regering in Parijs en de lokale politiek in Marseille op scherp. In Marseille verzet zich men tegen de coronamaatregelen die door het 'elitaire Parijs' zijn opgelegd. De zon schijnt, in brasserie des Templier in het hart van Marseille heerst opluchting. De bistro's en brasseries moesten twee weken de deuren sluiten in de strijd tegen het coronavirus, mogen de deuren weer openen. De autoriteiten hebben bakzeil gehaald na aandringen van lokale politici en belanghebbenden. Na een week mochten de deuren weer open. "De hele politiek - van rechts tot links, van de communisten tot het Front National - stond aan onze kant", zegt Frédéric Jeanjean, voorzitter van de restauranthouders van Marseille. "Door zich op te werpen als tegenstander bracht de regering hier eenheid."

Week van protest Afgelopen week was een week van protesten, van wanhopige en woedende restauranthouders. Ook politici protesteerden mee tegen de strenge maatregelen die de regering oplegde. Volgens de Marseillais vielen de coronacijfers in de tweede stad van Frankrijk wel mee. Met de verplichting tot sluiten raakte de regering een open zenuw, de rivaliteit tussen Parijs en Marseille. "Maanden heeft men gezegd dat we zouden overleggen", zegt socioloog Jean Viard. Hij komt uit Marseille en heeft regelmatig contact met president Macron. "Plotseling heeft de regering iets besloten wat een hele stad in de problemen brengt en heel wat kleine ondernemers richting faillissement drukt." Viard vindt het niet gek dat de lokale politici in opstand zijn gekomen tegen de 'Parijse' regels. "Anders had het geleken alsof ze zich lieten plattrappen en hun mening niet werd gerespecteerd. Ze werden ook niet gerespecteerd. Dat is het probleem." Eigen onderzoeksraad In Marseille wordt gesproken over het oprichten van een eigen onderzoeksraad, die eigen, onafhankelijke specialisten heeft en zelf coronacijfers bijhoudt. "Daarmee voorkomen we dat Parijs over Marseille beslist", zegt Samia Ghali, oud-senator en wethouder in Marseille. Niet iedereen is het met wethouder Ghali eens. Er is ook vrees voor nog meer strijd tussen Parijs en Marseille. Horecaman Jeanjean denkt dat er niet nog een gezondheidsraad moet worden opgericht. "We moeten hier met zijn allen uitkomen. Niet het ene lab tegen het andere lab, dat verdeelt het land te veel. Daardoor verlies je geloofwaardigheid."