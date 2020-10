Dowsett laat zich niet afleiden door hond en soleert naar ritzege Giro

Voor de start had Dowsett er nog een hard hoofd in dat hij zou gaan winnen. In een tweet liet hij weten dat de dag startte als een nachtmerrie, omdat hij niet zijn dagelijkse kop koffie had gedronken.

Met nog 163 man in koers werd er een moordend tempo gereden in de eerste kilometers. De eerste 45 minuten van de etappe van vandaag gingen snoeihard, met gemiddelden van boven de 55 kilometer per uur.

De top van het algemeen klassement bleef ongewijzigd, waardoor João Almeida ook in de negende etappe in het roze rijdt. Jakob Fuglsang moest wel alle zeilen bijzetten om geen tijd te verliezen in de rit van Giovinazzo naar Vieste.

De nummer zeven van het klassement reed lek en moest in de achtervolging. Met de hulp van een ploeggenoot en de gevallen Fiorelli lukte het Fuglsang om een gat van een minuut te dichten en weer aan te sluiten bij het peloton.

Koplopers strijden om winst

Toen duidelijk werd dat de winst in de achtste etappe naar een van de vluchters zou gaan, was het spel op de wagen in de kopgroep. Brändle viel als eerste aan, maar werd gecounterd. Even later probeerde zijn ploeggenoot Dowsett het en dit keer reageerde niemand.

De 32-jarige Dowsett liep steeds verder uit, terwijl de vijf achtervolgers naar elkaar bleven kijken. Er werden nog wel pogingen gedaan, maar Dowsett was niet meer te achterhalen, waardoor hij voor de tweede keer in zijn carrière een Giro-etappe op zijn naam schreef. Eerder deed hij dat in 2013, toen hij de snelste was in de tijdrit.

Zondag wacht de renners een pittige bergetappe van San Salvo naar Roccaraso met finish bergop.