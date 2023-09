Noorwegen pakt ex-Wagner-lid op dat illegaal Russische grens over wilde

De Noorse politie heeft een voormalig lid van de Wagner-groep opgepakt omdat hij zou hebben geprobeerd illegaal de grens met Rusland over te steken. Andrej Medvedev vluchtte in januari van dit jaar vanuit Rusland naar Noorwegen en vroeg daar politiek asiel aan.

Alleen onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om vanuit Noorwegen de grens naar Rusland over te steken. Maar volgens de advocaat van Medvedev gaat het om een misverstand. De ex-Wagner-commandant zou helemaal niet van plan zijn geweest om naar Rusland te gaan. Hij zocht volgens zijn advocaat alleen de plek waar hij in januari de grens was overgestoken.

De vlucht van Medvedev naar Noorwegen, begin dit jaar, kwam destijds wereldwijd in het nieuws. Hij was voor zover bekend het eerste Wagner-lid dat sinds het begin van de aanval op Oekraïne naar het Westen was gevlucht.

Maar in mei zei Medvedev in een video dat hij terug wilde naar Rusland, hoewel zijn leven daarmee mogelijk gevaar liep.

Executies van deserteurs

Medvedev besloot de Wagner-groep eind vorig jaar te verlaten, naar eigen zeggen nadat hij in Oekraïne getuige was geweest van het executeren van gevangengenomen Russische deserteurs door Wagners interne veiligheidsdienst. Terug in Rusland merkte hij dat de veiligheidsdienst hem zocht. Hij dook onder en kwam via een vriend in contact met de Russische mensenrechtengroep Gulagu, die vanuit Frankrijk opereert.

Gulagu hielp Medvedev om Rusland te verlaten. Na twee pogingen om naar Finland te gaan, stak hij halverwege januari de grens naar Noorwegen over. Hij zegt dat hij op zijn vlucht door Russische grenswachten werd beschoten.

In Noorwegen werd het ex-Wagnerlid in april veroordeeld omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een gevecht in een café. Ook zou hij in het openbaar een luchtbuks hebben gedragen.