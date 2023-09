Bredewold grijpt Europese titel op de weg na machtige demarrage, zilver Wiebes

In Meppel begon het peloton aan de 129,6 kilometer lange rit. Na zo'n zestig kilometer koersen doemde de 'bekendste vuilnisbelt van Nederland' voor het eerst op. In totaal dienden vijf lokale rondjes à 13,7 kilometer bij de VAM-berg als slotstuk van de race.

Ze hield vier seconden over op landgenote en favoriet Lorena Wiebes. De Belgische Lotte Kopecky, ook een van de kanshebbers, kwam als derde over de streep.

Mischa Bredewold heeft in Drenthe verrassend de Europese titel op de weg voor zichzelf opgeëist. Na een krachtige demarrage op tien kilometer van de finish, kwam de 23-jarige Amersfoortse solo over de streep op de VAM-berg.

De demarrage van de Zwitserse Marlen Reusser, die in Emmen afgelopen week goud greep op de individuele tijdrit, had meer om het lijf. Zij versnelde met nog 14 kilometer te gaan, kort voor het ingaan van de laatste ronde en kreeg de Britse Pfeiffer Georgi en de Italiaanse Elisa Balsamo mee.

Bredewold hield vervolgens net genoeg over om haar eerste grote zege bij de elite-renners te boeken. Uiteindelijk vochten Wiebes en Kopecky om het zilver. Wiebes, de Europees kampioene van vorig jaar, was de wereldkampioene van dit jaar net te snel af.

Vollering offerde zich op en reed het gat op de nieuw aangelegde top van de klim, het 'Dak van Drenthe', dicht. Het peloton was door Vollerings werk al flink uitgedund, voorin viel het even stil en Bredewold benutte het moment optimaal.

