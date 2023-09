Net geen medaille voor Wegman op WK kano, goud voor Australische Fox

Kanovaarster Martina Wegman is er op de WK in Londen net niet in geslaagd een medaille te halen in de K1 (kajak). De 34-jarige Nederlandse werd vierde, op 0,03 seconde van het brons. Lena Teunissen kwam niet door de halve finales.

De wereldtitel in de kajak ging naar de Australische Jessica Fox. Voor de 29-jarige Fox is het haar vierde wereldtitel. In 2020 pakte ze olympisch goud in de C1 (kano).

Wegman wist zich met een straf van twee seconden en de tiende tijd in de halve eindstrijd ternauwernood te plaatsen voor de finale. Daarin ging het met een foutloze race een stuk beter. De nummer 7 van de vorige WK en de vorige Spelen zag echter Eliska Mintalova, Klaudia Zwolinska en Fox onder haar tijd duiken.

Geplaatst voor Spelen

Door de vierde plek van Wegman is Nederland geplaatst voor de Olympische Spelen op het onderdeel kajak. Het Nederlandse Watersportverbond bepaalt uiteindelijk welke atleet volgend jaar naar Parijs gaat.