Paus Franciscus pleit voor opname en integratie migranten

Paus Franciscus heeft in Frankrijk opgeroepen tot een brede pan-Europese aanpak van het migratieprobleem. De paus deed dat in Marseille op een bijeenkomst van bisschoppen uit het Middellandse Zeegebied.

Volgens de paus leidt de crisis ertoe dat de Middellandse Zee verandert van een 'mare nostrum' (onze zee) en wieg van de beschaving in een 'mare mortuum' (zee van dood), een begraafplaats van de waardigheid.

'Evenwichtige opname'

Terwijl steeds meer regeringen in EU-landen zich hard opstellen tegen migratie, roept de paus op tot een evenwichtige opname van migranten. Het migratievraagstuk moet volgens Franciscus niet worden gezien als een invasie en ook niet als een noodsituatie, maar als een gegeven van onze tijd.

Het zeggen van 'genoeg' staat volgens de paus gelijk aan de ogen sluiten. "Toekomstige generaties zullen ons dankbaar zijn als we erin geslaagd zijn de voorwaarden te scheppen tot een integratie die onvermijdelijk is", aldus Franciscus.

Mis

De paus werd vanochtend vanuit de haven van Marseille naar de conferentie begeleid door president Macron. Later vandaag draagt de paus in de stad een mis op voor zo'n 60.000 mensen. Macron heeft gezegd dat hij daar bij wil zijn en dat ligt gevoelig in Frankrijk vanwege de strikte scheiding van kerk en staat. Deze zogeheten laïcité werd onlangs nog opgevoerd als reden voor het verbod op islamitische gewaden voor scholieren.