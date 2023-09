Rector Radboud kreeg waarschuwing na seksueel grensoverschrijdend gedrag

Rector magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft zich enkele jaren geleden schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De hoogste baas van de universiteit erkent dat hij op een evenement in 2017 twee ongepaste opmerkingen heeft gemaakt tegen een vrouwelijke medewerker.

Na een onderzoek kreeg hij van de universiteit een waarschuwing, maar Van Krieken bleef in functie. De vrouwelijke medewerker stopte uiteindelijk met haar werk bij de universiteit, meldt de Gelderlander.

Vandaag bevestigde de raad van toezicht op de website van de universiteit dat het incident in 2017 op een publiek universitair evenement heeft plaatsgevonden. De bevestiging volgde op berichtgeving van De Gelderlander. De rector maakte twee seksueel ongepaste opmerkingen in een kort gesprek met de vrouw. In 2018 diende zij een klacht in. Een externe onderzoekscommissie gaf haar gelijk.

Rector magnificus Van Krieken reageert op de website van de Radboud: "Uiteraard ben ik mij als rector bewust van mijn voorbeeldfunctie. De twee opmerkingen die ik maakte, had ik niet moeten maken. Ik betreur dit ten zeerste." Hij biedt in de verklaring zijn excuses aan.

Ontslag medewerker

De vrouw gaf in gesprekken met haar werkgever aan niet goed verder te kunnen werken op de universiteit. De universiteit bood haar drie opties. Op advies van haar advocaat, die de Nijmeegse universiteit bekostigde, koos ze voor ontslag.

"Voor de betreffende medewerker hoop ik van harte dat het lukt deze voor de medewerker zeer nare ervaring achter zich te laten", zegt Van Krieken.

Toename meldingen vertrouwenspersonen

Het radioprogramma Argos onderzocht de afgelopen maanden de sociale veiligheid op Nederlandse universiteiten. Daaruit bleek dat het aantal meldingen bij vertrouwenspersonen aan de Radboud Universiteit tussen 2019 en 2022 is toegenomen van 69 naar 225.

De Radboud Universiteit heeft pas sinds 2021 een raad van toezicht. De raad is de werkgever van de leden van het college van bestuur, waar de rector ook lid van is. Daarvoor had stichting Katholieke Universiteit nog leiding over het college van bestuur.