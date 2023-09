Bondscoach Jonker heeft keepsters Van Domselaar en Kop terug voor duel met Engeland

Het ziet ernaar uit dat bondscoach Andries Jonker komende dinsdag weer beschikken over de keepsters Daphne van Domselaar (Aston Villa) en Lize Kop (Leicester City). De eerste en tweede doelvrouw van Oranje waren vrijdagavond in de verloren wedstrijd tegen België (2-1) niet inzetbaar.

Jacintha Weimar (Feyenoord) verdedigde in de Nations League-ontmoeting het Nederlandse doel. Haar fout in blessuretijd leidde de fatale tegentreffer in.

Van Domselaar en Kop stonden zaterdagmiddag in Wageningen weer op het veld. De keepsters trainden volledig, maar wel apart.

Oranje speelt dinsdagavond in Utrecht tegen Engeland.

De selectie trainde op de Wageningse Berg, waar FC Wageningen tussen 1978 en 1992 speelde. De profclub ging failliet na grote financiële problemen.