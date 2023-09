Vuurwerk en massale steun bij laatste training Ajax en Feyenoord voor Klassieker

Onder grote belangstelling hebben de spelers van Ajax en Feyenoord zaterdag hun laatste training voor de Klassieker van zondag afgewerkt. Op De Toekomst in Amsterdam werd Ajax hartstochtelijk toegezongen, begeleid door vlaggen en vuurwerk, en hetzelfde gebeurde later op Varkenoord in Rotterdam. Op de tribunes in Amsterdam waren ook spandoeken te zien met de tekst 'RvC rot op'. De raad van commissarissen wordt door een deel van de aanhang verantwoordelijk gehouden voor de crisis bij de Amsterdamse club.

Ajax heeft zaterdag voor volle tribunes op het trainingscomplex De Toekomst de laatste training voor De Klassieker zondag tegen Feyenoord afgewerkt. De ploeg van coach Maurice Steijn werd hartstochtelijk toegezongen. - NOS

Op trainingscomplex Varkenoord klonk het bekende clublied Hand in hand, kameraden toen de spelers van de regerend kampioen hun warming-up deden. Het duurde even voor het rookgordijn als gevolg van het massale vuurwerk was opgetrokken. Feyenoord-trainer Arne Slot verwelkomde op de training Gernot Trauner en Ayase Ueda terug op het trainingsveld. Trauner was deze week ziek, Ueda was geblesseerd.